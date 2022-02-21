Завершены поиски пропавшего почти три года назад жителя Североморска

Спустя 2,5 года поиски завершились. Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области завершились поиски Игоря Климова, который пропал еще в июне 2019 года. Тогда мужчина перестал выходить на связь с родными и несколько лет его местонахождение было не известно. Жил он в Североморске.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас", северянин найден погибшим. В региональном следкоме по данному факту проводят процессуальную проверку.

- Северянина обнаружили в его квартире по месту жительства. Предварительно установлено, что преступлений в отношении мужчины не совершалось, - уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

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