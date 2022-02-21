В Мурманской области привились от коронавируса 355 тысяч человек

Темпы заболеваемости ковидом снижаются. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация по коронавирусу в Заполярье остается напряженной. Как сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, заболеваемость у нас выше общероссийской, но темпы все же продолжают снижаться.

- В регионе работает 55 прививочных бригад. Привиты 355 тысяч человек без учета ревакцинированных. Также выполнено 76% от плана вакцинации иностранных граждан. Продолжается вакцинация подростков от 12 до 17 лет. Ситуация под контролем, - сообщил министр.

Коечный фонд составляет 1202 койки, свободных из них достаточно - более 30%.

Напомним: Роспотребнадзор Мурманской области назвал города с самой сложной ситуацией по коронавирусу. Болезнь затронула все населенные пункты региона.

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