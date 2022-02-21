В Мурманской области снимают запрет с посещения спортивных мероприятий

При посещении спортивных мероприятий в закрытых помещениях все еще требуется QR-код. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 22 февраля в Мурманской области зрители смогут присутствовать на официальных спортивных мероприятиях - как проводимых на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. О снятии этого антиковидного ограничения сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

Он уточнил, что при посещении спортивных мероприятий в закрытых помещениях все еще требуется QR-код. Заполняемость - 50%.

Глава региона также напомнил, что QR-коды уже не требуются для посещения торговых центров, кинотеатров, при заселениях в гостиницах.

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