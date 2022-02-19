Мурманская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Донецкой и Луганской народных республиках сейчас очень сложная ситуация. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что идет массовая эвакуация мирных жителей. Сейчас их принимает Ростовская область, где объявлен режим ЧС.

- Мурманская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в 2014 году Заполярье принимало беженцев.

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