Мурманская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР.
Фото: Елена КОВАЛЕНКО
В Донецкой и Луганской народных республиках сейчас очень сложная ситуация. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что идет массовая эвакуация мирных жителей. Сейчас их принимает Ростовская область, где объявлен режим ЧС.
- Мурманская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: в 2014 году Заполярье принимало беженцев.
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