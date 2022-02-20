Ответ эксперта: можно ли самостоятельно видоизменять оружие

Действующее законодательство запрещает гражданам самостоятельно ремонтировать и заменять основные части огнестрельного оружия. Фото: Андрей АБРАМОВ

"КП"-Мурманск" вместе с Управлением Росгвардии по Мурманской области продолжает отвечать на вопросы жителей Заполярья на вопросы, связанные с оружием.

-Может ли владелец огнестрельного оружия самостоятельно производить замену его основных частей или осуществлять ремонт этого оружия?

Отвечает сотрудник по лицензионно-разрешительной работе Управления Росгвардии по Мурманской области Дмитрий Ерохин:

- Действующее законодательство запрещает гражданам самостоятельно ремонтировать и заменять основные части огнестрельного оружия: ствол, затвор, барабан, рамку и ствольную коробку. Уголовное наказание за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия включает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

Под запретом также использование технически неисправного оружия и патронов, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми и раздражающими веществами, срок годности, хранения или использования которых истек.

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