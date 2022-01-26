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Общество26 января 2022 14:58

Как хранить пистолеты и ружья, куда сдавать и что будет, если потеряешь: Правила для владельцев оружия в Мурманской области

На вопросы жителей Мурманской области ответили специалисты Росгвардии
Ника СВЕТЛОВА
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Оружие не игрушка, его владельцы должны знать об ответственности за его использование.

Оружие не игрушка, его владельцы должны знать об ответственности за его использование.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сложно найти мальчика, который бы в детстве не любил играть с игрушечным оружием. Дети вырастают, и часто в руках взрослых оказываются настоящие пистолеты и ружья. А с ними нужно обращаться уже гораздо осторожнее. На популярные вопросы об оружии читателям «КП»-Мурманск» ответили сотрудники по лицензионно-разрешительной работе управления Росгвардии по Мурманской области.

Когда надо изъять

Часто можно услышать, что у кого-то из северян изъяли оружие. В каких случаях это делают?

- Как правило, основанием становится смерть владельца, совершение административных правонарушений и преступлений, аннулирование лицензий и разрешений на хранение и ношение оружия. В первом случае близким покойного необходимо принять меры к наследованию ограниченного в гражданском обороте имущества, для этого изъятое оружие хранится 1 год. Изъятые у второй категории граждан ружья и другие предметы вооружения хранят в территориальном органе Росгвардии или МВД России до принятия гражданами определенного решения. За это время владельцу предлагают устранить обстоятельства, ставшие основанием для изъятия, и восстановить право на хранение; сдать оружие на утилизацию, на реализацию или переоформить на другое лицо в установленном порядке. Дальнейшую судьбу невостребованного оружия решает суд. Бездействие владельцев приводит к принудительному отчуждению имущества.

Что делать коллекционерам

- Я коллекционирую макеты оружия, они охолощены и никакой опасности для окружающих не представляют. Все документы на макеты оружия у меня в наличии. Должен ли я хранить макеты оружия в сейфе?

- В соответствии с законодательством Российской Федерации требования на хранение в сейфе распространяются на гражданское оружие, состоящее на учете в Росгвардии. Таким образом, специальных условий для хранения макетов оружия законодательно не предусмотрено.

- Какое гражданское оружие можно купить без лицензии?

- Без лицензии можно приобрести конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальные пистолеты, револьверы калибра не более 6 мм и патроны к ним, которые по заключению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, не могут быть использованы в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия.

Наказание за невнимательность

- Я хочу купить охотничье ружье. Что будет, если я его потеряю?

- Гражданин обязан обеспечить безопасность и сохранность принадлежащего ему оружия. По закону, хранить, носить, транспортировать и перевозить ружья, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы следует в условиях, исключающих доступ посторонних людей и возможность утраты предметов вооружения. Запрещено хранить оружие вне сейфов или иных специализированных хранилищ, запираемых на замок.

В регионе действует профилактическая программа, которая предусматривает выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и патронов. Фото: Управление Росгвардии МО

В регионе действует профилактическая программа, которая предусматривает выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и патронов. Фото: Управление Росгвардии МО

В соответствии с ч. 4.3 ст. 20.8 КоАП РФ нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 3 лет с конфискацией оружия или без таковой.

Кроме того, за небрежное хранение, создавшее условия для использования огнестрельного оружия другим лицом и повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, предусмотрена уголовная ответственность по статье 224 УК РФ до двух лет лишения свободы.

- Действует ли на территории Мурманской области программа по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, как в других регионах?

- Закон запрещает незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виновных наказывают лишением свободы на срок до 20 лет. Однако добровольная сдача запрещенных предметов освобождает от уголовной ответственности без судимости и иных негативных последствий для биографии.

В регионе действует профилактическая программа, которая предусматривает выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и патронов. (см. «Конкретно») Чтобы стать ее участником, достаточно сообщить в центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Мурманской области или в дежурную часть регионального управления МВД России о наличии запрещенных предметов и готовности выдать их добровольно. Например, позвонив по телефону 112. Жители отдаленных и труднодоступных поселков могут написать заявление участковому.

КОНКРЕТНО

Размер вознаграждения за сданное оружие:

Больше ответов на вопросы читайте в тематической рубрике на сайте «Комсомольской правды»-Мурманск»

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