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Общество19 февраля 2022 12:30

В центре Мурманска из-за ярмарки ограничат движение и парковку

Неудобства ожидают водителей с 18 февраля по 10 марта
Ника СВЕТЛОВА
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Ярмарка "На Севере - весна!" откроется 18 февраля. Фото: правительство Мурманской области

Ярмарка "На Севере - весна!" откроется 18 февраля. Фото: правительство Мурманской области

В центре Мурманска откроется ярмарка "На Севере - весна!". Из-за нее водителей ждут временные неудобства.

- Будет запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта на улице Воровского, от проспекта Ленина до дома № 13 на улице Воровского, с 11.00 18 февраля до 23.59 10 марта, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: из-за взрывов на "Лавне" будут перекрывать дорогу Мишуково - Снежногорск.

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