Туристов у берега Териберки встретили косатки

Туристам повезло увидеть косаток. Фото: Кристина Безбородова

Косатки живут в северных морях, но далеко не всегда удается увидеть их даже издалека. Но на днях туристам повезло - они заметили красивых китов совсем рядом с судами, на которых вышли в море.

- Косаток наблюдаем очень редко. Увидели в губе Териберской семью. Там взрослые учили малышей охотиться. Очень близко, - рассказала "КП"-Мурманск" представитель "Berry Tour | Кольский край| Териберка| Хибины" Татьяна Рубанова.

В декабре на морской прогулке в Териберке северяне повстречали китов и дельфинов. Морские обитатели были так близко, что их можно было схватить за хвост.

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