На Ленинградке в Мурманске собралась пробка из-за серьезной аварии

Из-за аварии образовалась пробка. Фото: Андрей Белоусов / vk.com/id463100727

Днем 18 февраля на Ленинградке в Мурманске произошла серьезная авария с пострадавшими.

- По предварительной информации, произошло последовательное столкновение четырех машин, пострадали два человека. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Из-за аварии образовалась пробка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 18 февраля в кинотеатрах, ТРЦ и общепите Мурманской области не надо будет показывать QR-коды. Они сохраняются для посещения культурных мероприятий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru