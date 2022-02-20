В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца

Потом идут крупа и бобовые, подсолнечное масло, макароны, мясо и птица. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области в 2021 году. Одним из его пунктов стало изучение потребительских цен в регионе.

Так, больше всего за минувшие 12 месяцев подорожали сахар и яйца. Потом идут крупа и бобовые, подсолнечное масло, макароны, мясо и птица.

- Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц по Мурманской области в конце декабря 2021 года составила 6168,39 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,3%, с начала года – на 12,4%. Цены на непродовольственные товары в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,3%, - отметили в "Мурманскстате".

Напомним: на прошлой неделе в регионе больше всего подорожали лук, капуста и греча. Дешевле стали только охлажденные куры.

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