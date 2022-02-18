Комментарий эксперта: почему в Мурманской области могут изъять оружие

Бездействие владельцев приводит к принудительному отчуждению имущества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оружие - это большая ответственность. "КП"-Мурманск" вместе с управлением Росгвардии по Мурманской области отвечают на вопросы северян на эту тему.

- Каковы основания для изъятия гражданского оружия и сроки его хранения?

Отвечает сотрудник управления Росгвардии по Мурманской области по лицензионно-разрешительной работе Дмитрий Ерохин:

- Как правило, в качестве основания для изъятия выступает смерть владельца, совершение административных правонарушений и преступлений, аннулирование лицензий и разрешений на хранение и ношение оружия.

В первом случае близким покойного необходимо принять меры к наследованию ограниченного в гражданском обороте имущества, для этого изъятое оружие хранится 1 год.

Изъятые у второй категории граждан ружья и другие предметы вооружения хранят в территориальном органе Росгвардии или МВД России до принятия гражданами определенного решения, а именно:

- за это время гражданину предлагают устранить обстоятельства, ставшие основанием для изъятия, и восстановить право на хранение;

- сдать оружие на утилизацию, реализацию или переоформить на другое лицо в установленном порядке.

Дальнейшую судьбу невостребованного оружия решает суд. Бездействие владельцев приводит к принудительному отчуждению имущества.

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