У ястребов на полигоне экотехнопарка в Мурманской области появился домик

С недавних пор Минерва и Дарвин могут постоянно жить на месте работы - для них построили домик. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В экотехнопарке в Междуречье есть два необычных сотрудника - ястребы-тетеревятники Минерва и Дарвин. В природе они жить не могут, потому что в свое время получили серьезные травмы, а вот на полигоне очень нужны - отгоняют чаек и других птиц, от которых много вреда.

С недавних пор Минерва и Дарвин могут постоянно жить на месте работы - для них построили домик.

- Вольер изготовлен из экологически чистых материалов, в основе конструкции – дерево. Помещения разделены на 3 секции: у жильцов есть две спальни и даже гостиная (она же кладовка). До -30° для ястребов приемлемая температура. В природе они прячутся от ветра и греют лапы под своими перышками. Но в служебных «квартирах» для пернатых поддерживать комфортную температуру будут инфракрасные лампы, - сообщили в Мурманском филиале АО "Ситиматик".

Условия жизни у птиц завидные. Например, на пол домика накидают еловых лапок, чтобы в нем приятно пахло, а также для массажа лап.

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