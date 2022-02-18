В Мурманской области объявлен режим повышенной готовности

Только за прошлые сутки с улиц областного центра вывезли 9800 кубометров снега. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сильные снегопады, которые начались 17 февраля и продолжатся до субботы, стали причиной введения в Мурманской области с 18 февраля режима повышенной готовности.

В Мурманске юридическим лицам, организациям и предприятиям уже рекомендовали мобилизовать силы и средства, чтобы дворы города не превратились в полосу препятствий.

- Снегоуборочные мероприятия осуществляются в круглосуточном режиме. Днем работают 127 единиц техники, а в ночью задействованы 108 коммунальных машин, – сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Только за прошлые сутки с улиц областного центра вывезли 9800 кубометров снега. На посыпку дорог и тротуаров использовали 150 кубометров песко-соляной смеси. Вопрос уборки территорий муниципалитетов находится на контроле министерства.

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