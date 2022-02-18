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Здоровье18 февраля 2022 11:16

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 817 человек

Такие данные опубликовал оперштаб на 18 февраля 2022 года
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Всего опасную инфекцию подхватил 117 821 житель Заполярья.

Всего опасную инфекцию подхватил 117 821 житель Заполярья.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 18 февраля 2022 года, за последние сутки 817 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватил 117 821 житель Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявлено 353 новых случая (всего 58180). На втором месте Североморск (+84, всего 11343). Замыкает тройку Кандалакшский район (+95, всего 8879).

Выздоровел 99 671 северянин, умерли 3054.

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