В Мурманской области изменен порядок выплат на детей от 3 до 7 лет

Теперь заявление о назначении выплаты можно подать не только по месту жительства или пребывания в регионе, но по месту фактического проживания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Мурманской области изменили порядок ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Соответствующее постановление было подписано правительством региона.

Теперь заявление о назначении выплаты можно подать не только по месту жительства или пребывания в регионе, но по месту фактического проживания. Также перерасчет выплаты будут проводить в беззаявительном порядке на основе изменившегося прожиточного минимума для детей, с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты.

Определяя достаток семьи, не будут учитывать учитываться региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимости, авто- или мототранспортного средства, налоговые вычеты, а также гранты, субсидии и другие поступления, имеющие целевой характер расходования и предоставляемые в рамках поддержки предпринимательства.

А при оценке имущественной обеспеченности семьи теперь не учитываются земельные участки, жилье, транспорт, гаражи и машино-места, которые предоставлены в рамках государственной социальной поддержки или стоимость приобретения которых в полном объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки.

Областные власти напомнили, что размер ежемесячной выплаты равен 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Мурманской области. Кроме того он зависит от доходов семьи. В 2022 году выплата в 50 % равна 9 тысячам 810 рублям; 75% выплата составляет 14 тысяч 715 рублей; 100% – 19 тысяч 620 рублей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Мурманске: военный "КамАЗ" врезался в маршрутку. По факту аварии проводится проверка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru