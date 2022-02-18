В Мурманскую область пришел снегогеддон

До субботы включительно в Мурманской области будет идти снег. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17 февраля в Мурманской области царствует непогода. Из-за нее уже закрывают дороги. Сильная метель продолжится и 19 числа.

- За пятницу в городе может выпасть 4-7 мм осадков (наиболее интенсивные ожидаются днем) , в субботу еще от 3 до 6 мм. Т.е за двое суток высота снежного покрова в чистом выражении может вырасти более, чем на 10 сантиметров. Кроме того, в пятницу городе усилится северо-восточный ветер, порывы 15-18 м/с. Он сохранится в течение всей пятницы. В субботу ветер будет чуть слабее, до 15 м/с, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Самый сильный ветер сейчас в в Териберке и Кировске (21 м/с).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru