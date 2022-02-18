В Апатитах пьяный мужчина зарезал друга

Апатитчанин после убийства находится под стражей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Апатитах будут судить 28-летнего мужчину, которого, как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- По данным следствия, вечером 6 февраля 2022 года в квартире на улице Дзержинского злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым и ударил его ножом. Потерпевший 1982 года рождения скончался на месте от проникающего колото-резаного ранения левой половины груди, - сообщает СКР региона.

Мужчина находится под стражей.

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