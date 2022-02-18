QR-коды в Мурманске: где надо предъявлять, отменили или нет, действие

QR-код в Мурманске больше не нужен для посещения общепита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 18 февраля в Мурманске и области изменились правила действия QR-кодов. Рассказываем, где и как их надо предъявлять.

Как сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в Мурманской области, QR-код больше не требуется при посещении кинотеатров и кинозалов, спортивных объектов и сооружений, расположенных в закрытых помещениях, спортивных секций, фитнес-центров и других аналогичных объектов; бассейнов, аквапарков и других аналогичных объектов с массовым скоплением людей.

Помимо это QR-код не надо показывать при заселении в гостиницы, хостелы, дома отдыха и другие объекты туристической инфраструктуры, а также в арендуемое жилья.

При этом QR-коды сохраняются для посещения организаций культуры и искусства (театры, ДК, филармония); спортсоревнований, проводимых в закрытых помещениях (для участников и персонала); профессиональных мероприятий, в рамках которых проводятся рабочие совещания, конференции, семинары, форумы и иные встречи, а также социально значимые мероприятия.

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