Прогноз погоды в Мурманске и области на 18 февраля 2022 года: метель, до -9 градусов

После непродолжительного затишья в Мурманскую область вновь нагрянет непогода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области вновь ожидается непогода. Об этом сообщили синоптики.

- 18 февраля обширный глубокий циклон сместится на Кольский полуостров. Ожидаются облачная погода, снег, в отдельных районах сильный, метель. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -4 - 9, днем от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица, - отметили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: фотограф из Мурманска запечатлел на видео мощное северное сияние. Небо переливалось изумрудными огнями в районе реки Пак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru