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Здоровье17 февраля 2022 16:50

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 813 человек

Такие данные опубликовал оперштаб на 17 февраля 2022 года
Ника СВЕТЛОВА
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Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 17 февраля 2022 года, за последние сутки 813 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватили 117 004 жителя Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявлено 424 новых случая (всего 57827). На втором месте Североморск (+113, всего 11259). Замыкает тройку Кандалакшский район (+68, всего 8784).

Выздоровели 98 887 северян, умерли 3048.

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