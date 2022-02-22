Жители Мурманской области продают вещи из Припяти

В других регионах продают макеты домов и достопримечательностей Припяти. Фото: Олег ЧИРКОВ

Сталкеры в Припяти - явление частое. Есть в их рядах и жители Мурманской области, которые по возвращении из зоны отчуждения пытаются продать найденные там вещи.

Мы уже писали про жителя Мурманска, который за 5 миллионов рублей продает книгу из Припяти. Северянин уверяет, что радиационный фон находки не опасен. Он же продает еще один товар.

- Подлинные бланки документов 1985 - 87 годов, найденные в ТЦ, горисполкоме (СП комплекс) и на заводе "Юпитер" в Припяти. Не загрязнены. Фон не превышает природный, - пишет продавец.

За один бланк он хочет выручить 3 тысячи рублей.

В других регионах продают макеты домов и достопримечательностей Припяти, например, колеса обозрения. А также разные вещи из жилых домов, например, за 5 тысяч рублей готовы отдать сломанные советские ножницы.

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