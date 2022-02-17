Музей имени Юрия Гагарина в Корзуново хотят реставрировать

В 2021 году исполнилось 60 лет с первого полета в космос. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 1983 году из поселка Корзуново в Военно-морской музей Северного флота в Сафоново перевезли дом, в котором жил в 1957–1960 во время службы в Заполярье Юрий Гагарин. А в самом Корзуново остался в музей, посвященный первому космонавту. И ему требуется реставрация.

Музей находится в введении школы №7 имени Героя Советского союза. Как отметили в общеобразовательном учреждении, необходимо привести в порядок фасад, входную дверь и должны образом внести мемориальную доску в реестр памятных (мемориальных) объектов.

В 2021 году исполнилось 60 лет с первого полета в космос, и перед это датой администрация Печенгского округа обратилась в правительство региона с просьбой о финансировании реставрации, на которую нужно 1,5 миллиона рублей.

- В ответе стало известно, что в 2022 году министерство образования планирует объявить конкурсный отбор на предоставление гранта из областного бюджета на модернизацию школьных пространств Arctic schools. Одно из направлений предусматривает преобразование актовых залов, рекреаций, библиотечных центров общеобразовательных организаций. Средства гранта могут быть направлены как на проведение капитальных и текущих строительных работ, так и на приобретение основных средств и материальных запасов. А поскольку помещение школьного музея является общественным пространством, в профильном министерстве рекомендовали принять участие в конкурсном отборе, - сообщили общественники.

Напомним: в Мурманской области может появиться музей защитников Заполярья. Идею поддержали на федеральном уровне.

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