В Мурманской области может появиться музей защитников Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В эти дни губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в Москве. Одна из встреч состоялась в музее военной формы с экс-министром культуры, а сейчас помощником президента Владимиром Мединским.

- Договорились в ближайшее время возродить в Мурманской области региональное военно-историческое общество, а также проработаем создание музея защитников Заполярья, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: Минкульт поддержал реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Родина" в Мурманске. Также на федеральном уровне отметили важность преображения Дома культуры моряков и Дворца культуры им. С. М. Кирова.

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