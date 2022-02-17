В Мурманске льготники смогут бесплатно плавать в бассейне

В Мурманске определены льготные категории для сеансов бесплатного плавания, а также размещена соответствующая закупка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске определены льготные категории для сеансов бесплатного плавания, а также размещена соответствующая закупка.

- После подведения итогов данной закупки будет заключен контракт с победителем, который будет предоставлять указанную услугу в Мурманск, – прокомментировала «АиФ-Мурманск» министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Бесплатно плавать смогут мужчины старше 55 лет и женщины старше 50, инвалиды, инвалиды, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

Победитель закупки станет известен после 18 февраля.

Напомним: 75 спортсменов из Мурманской области входят в состав российских сборных. Трое представляют регион на Олимпиаде в Пекине.

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