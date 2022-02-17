В Мурманской области ищут убившего лосиху браконьера

В отношении браконьера возбудили уголовное дело. Фото: Павел КЛОКОВ

В Мурманской области ищут браконьера, убившего лосиху.

- Установлено, что не позднее 11 января 2022 неустановленное в настоящее время лицо в районе автодороги “Оленегорск-Лапландия” в Оленегорском районе умышленно совершило незаконную охоту на одну самку лося, причинив материальный ущерб животному миру Российской Федерации в размере 400 тысяч рублей, - сообщили в Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В отношении браконьера возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба).

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