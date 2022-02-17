С 18 февраля в кинотеатрах, ТРЦ и общепите Мурманской области не надо будет показывать QR-коды

В ТРЦ больше с 18 февраля не надо будет предъявлять QR-коды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое состоялось 16 февраля, было принято решение отменить действие QR-кодов в кинотеатрах, общепите и ТРЦ Мурманской области.

- Что касается QR-кодов в части спортивных соревнований и культурных мероприятий, то это требование пока сохраняется. И мы внимательно будем следить за ситуацией. Остальные ограничения, которые введены на сегодняшний день, также пока продолжают действовать. Поэтому то послабление, которое мы можем себе позволить с учетом падения темпов заболевания, но с учётом пока ещё сохраняющихся высоких показателей, – это отмена QR-кодов и соответствующих документов в торговых центрах и общепите, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Предъявлять QR-коды не надо будет с 18 февраля.

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