В Зеленоборском задержали двух подростков, которые были за рулем авто

Они могут получить штраф до 15 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кандалакшском районе автоинспекторы поймали двоих подростков, которые разъезжали на авто без водительских прав.

Так, ночью 12 февраля в Зеленоборском на улице Магистральной сотрудники ГИБДД в ходе преследования остановили "ВАЗ", за рулем которого был 16-летний северянин. Госавтоинспекторы выяснили, что подросток управлял автомобилем с разрешения своего родственника.

- Аналогичный случай произошел в январе в том же самом поселке. Сотрудники ДПС остановили автомобиль LADA, водителем которого оказался 17-летний подросток. Ему машину передал покататься отец, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

За передачу управления транспортом несовершеннолетним в отношении родственников подростков составили административные протоколы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей.

В отношении самих подростков составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Они могут получить штраф до 15 тысяч рублей.

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