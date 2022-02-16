Прокуратура проводит проверку по выкинутым медицинским картам в Коле

Прокуратура проверяет сообщение о том, что в Коле в снегу на улице нашли коробку с медицинскими картами. Фото: Наталья Алексеева

Прокуратура проверяет сообщение о том, что в Коле в снегу на улице нашли коробку с медицинскими картами.

- В связи с размещением в сети «Интернет» информации об обнаружении местными жителями на одной из улиц в Коле медицинских карт из поликлиники, расположенной в Мончегорске, организовано проведение проверки соблюдения законодательства в сфере здравоохранения и защиты персональных данных, - сообщили в ведомстве.

Напомним: прокуратура нашла нарушения в гимназии Мурманска, где мальчик разбил голову. Ребенок катался с горки.

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