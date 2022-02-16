Жители Мурманска наказали автовладельца за парковку на мусорной площадке

Мнения пользователей соцсетей на счет данного поступка разделились. Фото: vk.com/murmanskgroup

Жители Мурманска проучили автовладельца, который припарковался прямо на мусорной площадке между контейнерами с отходами.

Возмущенные северяне закидали автомобиль разным мусором - фотографию произошедшего опубликовали в паблике "Мурманск" (18+). Инцидент произошел на улице Зеленой.

Мнение пользователей по поводу поступка разделились. Одни считают, что месть была оправданной, а другие отмечают, что нужно было вызвать для разбирательств сотрудников ГИБДД и не стоило портить машину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru