Жители Мурманска наказали автовладельца за парковку на мусорной площадке

Мнения пользователей соцсетей на счет данного поступка разделились. Фото: vk.com/murmanskgroup
Жители Мурманска проучили автовладельца, который припарковался прямо на мусорной площадке между контейнерами с отходами.
Возмущенные северяне закидали автомобиль разным мусором - фотографию произошедшего опубликовали в паблике "Мурманск" (18+). Инцидент произошел на улице Зеленой.
Мнение пользователей по поводу поступка разделились. Одни считают, что месть была оправданной, а другие отмечают, что нужно было вызвать для разбирательств сотрудников ГИБДД и не стоило портить машину.
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