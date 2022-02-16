В Мурманской области стали меньше болеть ОРВИ

Так, с 7 по 13 февраля наблюдалась умеренная интенсивность эпидпроцесса. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области сообщили о результатах ежедневного мониторинга заболеваемости за ОРВИ и гриппом в Заполярье.

Так, с 7 по 13 февраля наблюдалась умеренная интенсивность эпидпроцесса. На фоне снижения темпов регистрации заболеваемости среди всех возрастов отмечено превышение расчетных эпидемических пороговых величин. При этом гриппом северяне не болеют.

- Результаты вирусологического мониторинга показывают, что на прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ в регионе обусловлена циркуляцией риновирусов, парагриппа, РС-вирусов и других вирусов негриппозной этиологии, - отметили в надзорном ведомстве.

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