Рыбак из Мурманска сфотографировал похожую на персонаж фильма ужасов рыбу

Рыбак из Мурманска сфотографировал похожую на персонажа фильма ужасов рыбу. Фото: Роман Федорцев

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов в своем Instagram опубликовал видео с милым обитателем моря, который некоторым, несмотря на розовый цвет, напомнил фильм "Чужой" (16+).

- Просто карепрокт, - подписал пост Роман Федорцов.

Этот род был открыт в конце XVIII века, но последние виды - в 2015 году. Они могут жить как на мелководье, так и опускаться на глубину до 7 тысяч метров.

Напомним: ранее Роман показывал "морских гномов".

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