В Мурманской области пропал уроженец Волгограда

Местонахождение северянина не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области пропал 36-летний уроженец Волгограда Николай Вдовин. Мужчина перестал выходить на связь с родными 10 февраля. Уже неделю его местонахождение неизвестно.

Всех, кто может помочь в поисках мужчины, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41 (круглосуточно).

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