Жительницу Оленегорска на неделю отправили под арест за неуплату алиментов

По решению суда женщине назначили 7 суток административного ареста, а мужчина получил штраф в размере 1 тысячи рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Оленегорска задолжала по алиментам на содержание троих своих детей более 130 тысяч рублей и не собиралась их платить. В итоге домой к северянке пришел судебный пристав, однако вход в квартиру преградил мужчина.

- Тот представился гражданским мужем женщины и сообщил, что она ушла на работу. Пристав предупредил мужчину, что в случае воспрепятствования законной деятельности его могут привлечь к административной ответственности. Судебный исполнитель позвонил руководителю организации, который сообщил, что должница не появлялась на работе уже месяц. После этого пристав вошел в квартиру, где и обнаружил скрывающуюся женщину, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Должницу и ее гражданского мужа доставили в отделение судебных приставов, где в отношении нее за неуплату алиментов составили административный протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, а в отношении мужчины - по статье 17.8 КоАП РФ.

По решению суда женщине назначили 7 суток административного ареста, а мужчина получил штраф в размере 1 тысячи рублей. Если северянка не изменит отношения к своим детям и не начнет выплачивать алименты, ей грозит уже уголовная ответственность по статье 157 УК РФ.

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