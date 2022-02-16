Бабушка пострадавшей в школе № 43 Мурманска девочки рассказала о ее состоянии

Следователи продолжают доследственную проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН

10 февраля в школе № 43 Мурманска случилось ЧП: в раздевалке у зала физкультуры нашли шестиклассницу в луже крови. Она получила серьезные травмы головы, ее срочно госпитализировали в областную больницу. О состоянии девочки рассказала ее бабушка.

- Состояние по-прежнему тяжелое. Наблюдают два врача, родителей не пускают. Каждый день моя дочь звонит врачу, - рассказала Ольга Федотова.

Следователи продолжают доследственную проверку. Напомним: есть несколько версий случившегося.

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