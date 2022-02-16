В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 900 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 16 февраля 2022 года, за последние сутки 900 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватил 116 191 житель Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявлено 627 новых случаев (всего 57403). На втором месте Североморск (+38, всего 11146). Замыкает тройку Кандалакшский район (+59, всего 8716).

Выздоровел 98 101 северянин, умерли 3042.

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