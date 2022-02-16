Подростка из Кольского района ждет суд за нападение на мужчину в ресторане быстрого питания

Молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области окончили расследование уголовного дела в отношении жителя Кольского района, который обвиняется по части 1 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для здоровья".

- По версии следствия, 11 июля прошлого года 17-летний подросток напал на 33-летнего мужчину. Он ударил его кулаком в лицо, а когда тот упал, начал бить ногами. Затем молодой человек похитил барсетку пострадавшего, где лежали 12 тысяч рублей, и снова избил его. Преступление было совершено в ресторане быстрого питания в Мурманске, - сообщили в следственном управлении СКР по Мурманской области.

Пострадавший северянин получил повреждения, которые врачи расценили как причинившие средней тяжести вред здоровью.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы.

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