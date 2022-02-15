На экране кинотеатра "Мурманск" появилась надпись в поддержку фигуристки Камилы Валиевой

15 февраля спортсменка выступила с короткой программой, заняв первое место.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В заполярной столице на большом экране кинотеатра «Мурманск» транслируют изображение в поддержку фигуристки Камилы Валиевой, которая выступает на Олимпиаде в Пекине. На экране выведена надпись: "Камила, Север с тобой!".
15 февраля спортсменка выступила с короткой программой, заняв первое место.
Напомним: Международный олимпийский комитет не планирует проводить церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию, если в медалистки в женском одиночном катании попадет Камила Валиева.
- Нас пугают, что награждения не будет, если пьедестал придется предоставлять Валиевой. Но главный пьедестал - в сердцах своих соотечественников - она уже заняла, - отметили в паблике "Мурманск".
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