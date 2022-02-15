Прогноз погоды в Мурманске и области на 16 февраля 2022 года: до -25 градусов, местами снег

В Мурманской области сохраняется мороз.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Мощная метель в Мурманской области закончилась, оставив после себя массу хлопот для дорожных рабочих. Напомним: за ночь в Мурманске выпала треть месячной нормы снега.
16 февраля циклон постепенно заполнится, ветер ослабеет. Как сообщили в мурманском гидрометцентре, ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха ночью -10 - 15, при прояснениях -20 - 25, днем -6 - 11, местами до -16 градусов. На дорогах гололедица.
17 февраля очередной атлантический циклон сместится в район Ботнического залива. В регионе ожидаются увеличение облачности и снег.
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