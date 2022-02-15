Минкульт поддержал реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Родина" в Мурманске

Минкульт поддержал реконструкцию важных для Мурманской области объектов. Фото: правительство Мурманской области

Состоялась встреча министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В первую очередь, она касалась выполнения нацпроекта. Но также региональной власти важно, чтобы на федеральном уровне поддержали преображение ряда объектов.

- В рамках встречи губернатор Мурманской области поблагодарил министра культуры РФ за плодотворную совместную работу. Глава федерального Минкульта также поддержала необходимость реконструкции ряда объектов культурного наследия регионального значения: зданий кинотеатра «Родина», Дома культуры моряков и Дворца культуры им. С. М. Кирова в Мурманске, а также первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в Кировске, - сообщили в правительстве Мурманской области.

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