В Коле на улице нашли медицинские карты

"КП"-Мурманск" обратилась за комментариями в минздрав и прокуратуру региона. Фото: Наталья Алексеева

Северянка Наталья Алексеева поделилась в паблике "МУРМАНСК | тревожные новости" фотографией своей находки.

- Мончегорская поликлиника, заберите свое добро!!! Карты, диагнозы, фамилии с личными данными валяются прямо на дороге в Коле, - написала Наталья.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментариями в минздрав и прокуратуру региона.

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