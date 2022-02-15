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Общество15 февраля 2022 11:59

В Коле на улице нашли медицинские карты

Коробка с документами стояла в снегу
Ника СВЕТЛОВА
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"КП"-Мурманск" обратилась за комментариями в минздрав и прокуратуру региона. Фото: Наталья Алексеева

"КП"-Мурманск" обратилась за комментариями в минздрав и прокуратуру региона. Фото: Наталья Алексеева

Северянка Наталья Алексеева поделилась в паблике "МУРМАНСК | тревожные новости" фотографией своей находки.

- Мончегорская поликлиника, заберите свое добро!!! Карты, диагнозы, фамилии с личными данными валяются прямо на дороге в Коле, - написала Наталья.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментариями в минздрав и прокуратуру региона.

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