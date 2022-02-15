В Мурманске мужчина пытался устроить драку с водителем автобуса и пассажиром

В Мурманске задержали дебошира, который чуть не устроил драку в автобусе №18. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске задержали дебошира, который чуть не устроил драку в автобусе № 18. На место происшествия, в район улицы Кильдинской, выезжал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

- Кондуктор пояснила, что в автобус зашел мужчина, который вел себя агрессивно. Он пытался спровоцировать драку сначала с водителем общественного транспорта, а затем с пассажиром. Также злоумышленник пытался повредить сам автобус. На требования прекратить дебош он не реагировал, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 26-летнего жителя поселка Шонгуй и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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