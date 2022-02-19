Арктический фестиваль "Териберка" в 2022 году пройдет 16 и 17 июля

Арктический фестиваль в 2022 году пройдет уже в седьмой раз. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В комитете по туризму Мурманской области назвали предварительную дату проведения Арктического фестиваля "Териберка" - 16 и 17 июля. При этом мероприятие могут провести как раньше, так и позже, с учетом погодных условий и пандемии. А 4 июня в Териберке состоится большой туристический субботник.

Арктический фестиваль в 2022 году пройдет уже в седьмой раз. В прошлом году его хедлайнерами стали группы "Слот" и Amatory. Как это было, можно прочитать здесь.

На данный момент все массовые мероприятия в регионе отменены.

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