В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 902 человека

Всего опасную инфекцию подхватил 115 291 житель Заполярья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 15 февраля 2022 года, за последние сутки 902 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватил 115 291 житель Заполярья.

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, где выявлено 649 новых случаев (всего 56776). На втором месте Североморск (+35, всего 11108). Замыкает тройку Кандалакшский район (+58, всего 8657).

Выздоровели 967 253 северянина, умерли 3037.

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