Совет депутатов Мурманска проведет первое заседание в 2022 году

Совет депутатов Мурманска определился с первой датой заседания в 2022 году - парламентарии встрется 24 февраля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Совет депутатов Мурманска определился с первой датой заседания в 2022 году - парламентарии соберутся 24 февраля.

В повестке дня семь вопросов, в том числе обсуждение планов на год, о внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 09.08.2010 года № 25-257 «О положении о конкурсе на замещение должности главы администрации города Мурманска, условиях контракта для главы администрации города Мурманска», вопрос о создании памятных мест и скульптур.

Напомним: первое в году заседание Мурманской областной Думы пройдет 17 февраля. Парламентарии обсудят "гаражную амнистию" и ограничение продажи энергетиков.

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