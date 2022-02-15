В Мурманской области из-за сильного ветра отменяют занятия в школах

В некоторых школах региона ученики из-за сильного ветра ушли на дистанционное обучение. Фото: Мария ЛЕНЦ

В День всех влюбленных синоптики предупредили северян, что 15 февраля будет сильный ветер. Непогода внесла коррективы в работу школ.

- 15 февраля отменены занятия в школе № 23 Лиинахамари с 1-го по 11 класс, в школах № 9, 19, 22 (с 1-го по 5 класс) в Заполярном переходят на дистанционное обучение, - сообщили в ЕДДС Печенгского района.

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