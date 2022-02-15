Прокуратура проверяет отмену рейсов в аэропорту "Мурманск"

Из-за непогоды самолеты ушли на запасные аэродромы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с массовой отменой и переносом рейсов. Главный интерес надзорного ведомства: получили ли пассажиры, кто не смог улететь, еду, напитки и места в гостинице?

- Проверяется соблюдение прав пассажиров рейсов Мурманск – Москва, Мурманск - Санкт-Петербург авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия». Задержка отправления и прибытия воздушных судов 14 февраля 2022 года произошла из-за неблагоприятных метеорологических условий, - уточнили в прокуратуре.

В частности, самолет авиакомпании «Аэрофлот» (рейс SU-1324 Москва - Мурманск) ушел на запасной аэродром Архангельска, в гостиницу уехали 146 пассажиров рейса.

Рейс DP-235 «Победы», следующий по маршруту Внуково - Мурманск, ушел на запасной аэродром "Пулково", как и рейс FV-6345 «России».

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