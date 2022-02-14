Мурманск вошел в топ-5 городов с самыми дорогими свадьбами

Дороже всего сыграть свадьбу в Москве, а дешевле всего - в Чите. Фото: Тимур ХАНОВ

Специалисты "Сбер Страхование жизни" и "Сбер Управление Активами" провели исследование, подсчитав расходы на свадьбу в 2022 году в разных городах России.

Так, дороже всего праздник будет в Москве - около 300 тысяч рублей. На втором месте Санкт-Петербург (262 тысячи), на третьем - Калининград (250 тысяч рублей).

В топ-5 самых дорогих свадеб также вошел Мурманск, разместившись на четвертой позиции рейтинга. В среднем торжество обойдется жителям заполярной столицы в 248 тысяч рублей. Как отметили исследователи, 5% респондентов из числа мурманчан собираются вступить в брак в этом году или не исключают такой возможности.

Пятерку лидеров замыкает Калуга, где свадьба в среднем стоит 245 тысяч рублей.

Дешевле всего отметить праздник влюбленных в Чите и Улан-Удэ, где свадьба будет стоить 105 - 110 тысяч рублей.

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