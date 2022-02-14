Юлия Барановская приехала на отдых в Ловозеро

Юлию Барановскую в Мурманскую область манит северное сияние. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Юлия Барановская снова прилетела в Мурманскую область на отдых. Если в 2020 году она с детьми выбрала побережье Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий, то в этот раз поехала в Ловозеро.

Барановская давно говорила, что увидеть северное сияние было ее мечтой, именно поэтому она отправилась на Кольский полуостров. И в этот раз ей очень повезло. Во время поездки на снегоходах небо украсили яркие огни.

- У нас были билеты в первом ряду, - написала телеведущая в своем Instagram.

Напомним: Фотограф из Мурманска запечатлел на видео мощное северное сияние. Небо переливалось изумрудными огнями в районе реки Пак.

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