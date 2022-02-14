Специалисты подсчитали стоимость подарков на День всех влюбленных в Мурманской области

Цены были приведены средние за январь 2022 года по Мурманской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ко Дню святого Валентина Мурманскстат подготовил занимательную статистику. Так, специалисты подсчитали стоимость наиболее популярных подарков и рассказали, чем можно порадовать любимых на 14 февраля. Цены были приведены средние за январь 2022 года по Мурманской области.

Так, дороже всего обойдется свидание в ресторане - ужин на двоих в среднем будет стоить 4,8 тысячи рублей. На втором месте по дорогим презентам туалетная вода, 100 миллилитров обойдутся в 4,6 тысячи рублей.

В средней ценовой категории такие подарки, как наручные часы (2 тысячи рублей), наушники (3 тысячи рублей) и поход в театр (1,5 тысячи рублей за двоих).

Дешевле всего стоят свежесрезанные цветы - 187 рублей за штуку. Также бюджетно подарить второй половинке что-нибудь сладкое. Торт или конфеты будут стоить 800-900 рублей за килограмм.

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