В Мурманской области пройден пик новой волны коронавируса

В Мурманской области снижается количество заболевших коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 февраля в Мурманской области обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 1408 человек. Но вот уже три дня подряд после этого количество зараженных снижается.

- Мы преодолели пик, снижаемся по количеству заболевших. Нам удалось без критических ограничений пройти пик, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: он отметил возможность смягчения ковидных ограничений.

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