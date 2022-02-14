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Здоровье14 февраля 2022 6:51

В Мурманской области пройден пик новой волны коронавируса

В регионе снижается количество заболевших
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области снижается количество заболевших коронавирусом.

В Мурманской области снижается количество заболевших коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 февраля в Мурманской области обновился рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 1408 человек. Но вот уже три дня подряд после этого количество зараженных снижается.

- Мы преодолели пик, снижаемся по количеству заболевших. Нам удалось без критических ограничений пройти пик, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: он отметил возможность смягчения ковидных ограничений.

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